Lavori di manutenzione straordinaria in via Fra Generoso: scatta il senso unico alternato

Al via da domani, giovedì 30 maggio, e fino presumibilmente al prossimo 6 giugno, gli interventi di manutenzione straordinaria in via Fra Generoso, sul tratto d'ingresso autostradale in direzione punto blu e sul tratto fino al civico 11.

Per consentire lo svolgimento dei lavori sarà istituito il senso unico alternato, come annunciato da Palazzo di Città.