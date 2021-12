Viaggio in aereo cancellato: una passeggera di Salerno vince la causa

Alcuni giorni fa, il Giudice di Pace di Palermo, ha condannato per un volo cancellato la compagnia aerea Volotea al pagamento di 270 euro nei confronti di una passeggera della provincia di Salerno. Una decisione che giunge per via della cancellazione del volo del 28 luglio 2020 per la tratta aerea Napoli-Palermo. Una cancellazione del volo, programmato alle 7 e 45 del mattino, per colpe riconducibili alla compagnia aerea, secondo quanto stabilito dal Giudice.

La causa



ItaliaRimborso ha supportato la passeggera che ha subito non pochi disagi per la cancellazione del volo aereo. Il Giudice di Pace di Palermo ha ribadito l'applicazione del Regolamento Comunitario n. 261/04, ma ha fatto ausilio anche di una sentenza della Cassazione del 6 dicembre 2017, nel corso del quale rimangono a carico del vettore i danni determinati da causa ignota. "Si va sempre più consolidando una giurisprudenza a tutela del passeggero – commentano da ItaliaRimborso -, oltre che la conoscenza dei diritti dello stesso in caso di disservizio aereo. Il Regolamento Comunitario n. 261/04 è stato perfettamente applicato dal Giudice di Pace, come spesso accade con la nostra azienda".