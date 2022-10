Sicurezza nei comuni: tappa del Questore a Sapri e Vibonati

Il Questore di Salerno Giancarlo Conticchio ha programmato una serie di visite nei Comuni della Provincia di Salerno per far sentire la presenza della Polizia di Statoanche in quelle realtà territoriali più lontane e periferiche. L’iniziativa ha lo scopo dichiarato di aprire uno spazio di confronto e di ascolto sulle problematiche della sicurezza, in un’ottica di partecipazione condivisa e di prevenzione dei reati.

Le prime tappe

Gli incontri sono cominciati ieri (giovedì 27 ottobre) con le visite nei Comuni di Sapri e di Vibonati, dove il Questore ha avviato una proficua interlocuzione con irispettivi sindaci, Antonio Gentile e Manuel Borrelli, che a loro volta hanno mostrato disponibilità e apprezzamento per l’innovativa iniziativa, che avvicina icittadini alle istituzioni.