Un anziano di 73 anni è stato trovato morto nella sua abitazione di Via Ariosto a Vibonati. L'uomo, di cui non si avevano notizie da alcuni giorni, è stato rinvenuto senza vita nel suo letto, presumibilmente deceduto per cause naturali da tre o quattro giorni.

L'allarme

A dare l'allarme è stato il sindaco Manuel Borrelli, preoccupato per l'inusuale silenzio dell'anziano, che non rispondeva né alle visite né alle chiamate telefoniche. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi, coinvolgendo Vigili del Fuoco, Polizia Municipale e Carabinieri. I soccorritori sono entrati nell'abitazione forzando una finestra, dove hanno scoperto il corpo ormai senza vita dell'uomo. La salma è stata trasferita al cimitero di Vibonati, dove il Comune organizzerà le esequie, poiché l'anziano non aveva parenti prossimi. La comunità si stringe ora nel cordoglio per la perdita di un suo membro, ricordando l'importanza della vicinanza e del sostegno reciproco, soprattutto nei confronti delle persone più sole e fragili.