Assembramenti e disagi dinanzi all'Ufficio Immigrazione, il Vicario del Questore risponde a commercianti e residenti

Il dottor Picone: "Abbiamo esposto al Comune la necessità di provvedere a mettere in campo interventi ad hoc, per rendere il luogo più idoneo per gli utenti in attesa del permesso di soggiorno. La notevole affluenza è motivata dalla contemporaneità dei servizi offerti: oltre ai consueti rilasci, siamo impegnati sul fronte Sanatoria"

Si sono susseguite numerose segnalazioni, nell'ultimo periodo, da parte di commercianti e residenti di piazza Matteo Luciani, in merito alla ressa quotidiana notata dinanzi all'Ufficio Immigrazione, dove innumerevoli stranieri, provenienti da ogni parte della provincia, sostano in attesa del loro turno, per ottenere il permesso di soggiorno. I disagi nascono in assenza di servizi igienici ad hoc e di gazebo o altri allestimenti che renderebbero più ordinata la presenza degli utenti nella piazza, come sottolineato dagli esercenti.

Parla il Vicario del Questore

A chiarire la situazione, fornendo risposte ai cittadini, il Vicario del Questore di Salerno, il dottor Pasquale Picone: "E' un periodo particolare, in quanto siamo impegnati con la Sanatoria e con i consueti rilasci dei permessi di soggiorno. Entro il 31 dicembre occorre chiudere le pratiche per la Sanatoria: da qui l'incremento dell'utenza - ha spiegato- Del resto, non registriamo episodi delinquenziali o incivili da parte degli stranieri che ricevono regolari appuntamenti. Certamente si può sempre migliorare: abbiamo portato all'attenzione del Comune la necessità di attrezzare l'area per renderla quanto più ordinata e agevole possibile, ma non ci risultano situazioni allarmanti".

L'auspicio

L'auspicio, dunque, è che l'amministrazioone comunale prenda provvedimenti e, come suggerito da esercenti e residenti, munisca l'area di gettacarte, gazebo e preferibilmente bagni chimici, garantendo, in tal modo, maggiori servizi agli stranieri in coda e maggiore tranquillità a chi frequenta o lavora nella storica piazza.