“9 minuti con l’Arcivescovo”: Bellandi fornisce il 1° bilancio su "Salerno Sacra" e annuncia la nomina del nuovo parroco del Duomo

Nuovo appuntamento, oggi, 30 giugno 2023, ultimo venerdì del mese, con le video-interviste all’Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, Sua Eccellenza monsignor Andrea Bellandi. L’Arcivescovo in “9 minuti” si è soffermato, in particolare, sulla Celebrazione d’apertura della Visita Pastorale Sinodale, sulla processione per il Corpus Domini che ha visto una folta partecipazione nella zona orientale. E, ancora, ha fornito un primo bilancio sulle novità introdotte dalla Fondazione Alfano I e Salerno Opera, attraverso il progetto Salerno Sacra, circa l'accoglienza nei siti storici dell'Arcidiocesi ed ha annunciato l'ingresso del nuovo Parroco presso la Cattedrale di Salerno, Don Felice Moliterno, rendendo note le motivazioni alla base di tale nomina. Infine, Bellandi ha condiviso gli aspetti salienti dell'incontro tenuto con i giovani studenti che seguono la propria vocazione al Sacerdozio, in occasione della conclusione dell'anno al Seminario.