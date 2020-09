Telecamere in zona industriale, De Luca: "La trasformeremo in un giardino"

"Trasformeremo la zona industriale di Salerno in un giardino. Dovremo fare in modo che in queste zone possa essere aperta una impresa in un mese anziché in dieci anni. Investire qui deve essere un'operazione di grande semplicità e rapidità". Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha presentato i lavori per impianto videosorveglianza realizzato con i fondi del PON Legalità Regione Campania in in via Firmio Leonzio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I dettagli

"E' una zona industriale che è già quasi dentro l'area urbana. La trasformiamo in un giardino capace di attrarre nuovi investimenti. L'area sarà totalmente riqualificata: a poche centinaia di metri, ci saranno palazzetto dello sport, area dunale. E' al centro di interventi importanti. La Regione ha finanziato progetti per la sicurezza, una delle precondizioni per avere riqualificazione e sviluppo. Dobbiamo fare un ulteriore intervento, in questo caso di 15 milioni di euro: si tratta della copertura delle vasche dell'impianto di depurazione per evitare anche emissioni minime in atmosfera. Dobbiamo guaardare con fiducia al futuro. Quest'area è collocata nelle Zes, le Zone economiche speciali proposte per le regioni e per le quali si prevede una fiscalità di vantaggio per gli imprenditori. Stiamo lavorando ad un lavoro di sburocratizzazione per i permessi ambientali, per i permessi strutturali, per la documetazione al Genio Civile. Faremo in modo che investire qui debba essere un'operazione di grande semplicità e rapidità". "Partono lavori per due milioni di euro. Sarà una videosorveglianza evoluta, che darà sicurezza e decoro alla zona industriale", ha aggiunto il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli.



Gallery