Videosorveglianza ad Agropoli: in arrivo altre 11 telecamere dotate di intelligenza artificiale

"Sulla sicurezza fatti e non parole. A breve sul territorio comunale saranno installate 11 telecamere di videosorveglianza. Si tratta di 4 varchi con lettura targhe, che verranno posizionati agli ingressi principali della nostra città". Lo ha annunciato il sindaco di Agropoli, Roberto Mutalipassi: "Altre 7 sono di contesto e verranno collocate nei luoghi della movida quindi Piazza delle Mercanzie, porto e centro storico. - incalza il primo cittadino - Sono telecamere dotate di intelligenza artificiale, con riconoscimento facciale, in grado di segnalare situazioni di pericolo. Si aggiungono alle 40 già operative e dislocate sul territorio".

L'annuncio

Al lavoro, dunque, l'amministrazione, per installarle presso le strutture sportive e altre aree pubbliche quali Fornace e Parco pubblico. Ed altri due progetti per 35 telecamere complessive hanno ricevuto il via libera dalla Prefettura di Salerno: "Sono stati candidati ad appositi bandi del Ministero. Qualora finanziati, i nuovi occhi elettronici andranno a coprire altri punti sensibili ai fini della sicurezza", annuncia il primo cittadino.