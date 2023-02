Patto per la sicurezza urbana a Capaccio Paestum: al via i lavori per la posa in opera della videosorveglianza

In arrivo nuove telecamere fisse e telecamere per il rilevamento delle targhe veicolari a Capaccio Paestum. Siglato, infatti, il Patto per la sicurezza urbana: partono i lavori per la posa in opera dell'impianto di videosorveglianza sul territorio comunale cofinanziato con fondi del Ministero dell'Interno e denominato “Capaccio controllo accessi stradali”. L’importo dei lavori di questo impianto ammonta a oltre 200mila euro.

La videosorveglianza

L'impianto di videosorveglianza sarà costituito, tra l’altro, da 11 ubicazioni remote di videosorveglianza, provviste di telecamere fisse a elevata risoluzione e telecamere per il rilevamento delle targhe veicolari, sistemi di trasmissione dei segnali e delle immagini video, rete mista di telecomunicazioni per il trasferimento dei dati di alcune postazioni di tipo wireless per i segnali, postazioni di radiotrasmissione. Tra le zone interessate, alcuni punti strategici individuati a Gromola, Vuccolo Maiorano, Scigliati, Cafasso, Capaccio Capoluogo, Via Magna Graecia, Ponte Barizzo, Foce Sele. La Centrale operativa sarà ubicata presso il Comando di Polizia Locale e sarà sviluppata in una sala controllo per la visualizzazione e la gestione logica dei dati e in una sala apparati per la gestione fisica e l’archiviazione dei dati.

Parla il sindaco, Franco Alfieri