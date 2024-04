Videosorveglianza, firmati in Prefettura i patti per l'attuazione della sicurezza urbana nel salernitano

Si è tenuta stamattina in prefettura la riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica per l’esame delle progettualità presentate da alcuni Comuni della Provincia di Salerno per l’installazione di nuove telecamere con fondi finanziati dal Ministero dell’Interno. L’istruttoria curata dalla Prefettura ha riguardato la verifica dei requisiti di ammissibilità delle richieste presentate da 65 Comuni, dei quali 59 hanno avuto oggi una prima approvazione, preliminare alle successive verifiche del Ministero dell’Interno che terranno conto di una serie di parametri, tra i quali l’indice di delittuosità e non aver fruito del finanziamento nelle procedure precedenti, per giungere ad una graduatoria nazionale dei progetti ammessi al finanziamento.

I Comuni coinvolti

Altavilla Silentina, Amalfi, Atrani, Baronissi, Battipaglia, Bracigliano, Buccino, Caggiano, Camerota, Campagna, Casalbuono, Castelcivita, Castellabate, Castelnuovo di Conza, Castel San Giorgio, Centola, Colliano, Controne, Giffoni Sei Casali, Giungano, Laviano, Magliano Vetere, Maiori, Mercato San Severino, Minori, Moio della Civitella, Montecorice, Montecorvino Pugliano, Monte San Giacomo, Montesano sulla Marcellana, Nocera Inferiore, Novi Velia, Oliveto Citra, Padula, Pagani, Petina, Polla, Postiglione, Prignano Cilento, Roscigno, Sala Consilina, San Cipriano Picentino, San Mauro La Bruca, Santa Marina, Sant’Arsenio, Sant’Egidio Del Monte Albino, Santomenna, Scafati, Serre, Sessa Cilento, Siano, Trentinara, Valva, e n. 6 associazioni dei comuni di Acerno – Olevano Sul Tusciano, Caselle in Pittari – Buonabitacolo, Monteforte – Stio, Omignano – Salento, Roccadaspide – Aquara – Felitto – Castel San Lorenzo, Vibonati – Torraca.