Intesa tra Comune e Autorità Portuale, via libera al progetto per la videosorveglianza in piazza della Libertà

L'obiettivo, anche alla luce degli atti vandalici registrati nella piazza nelle scorse settimane, è di ottenere un importante potenziamento per il monitoraggio della nuova area.

Siglato il protocollo di Intesa tra Comune di Salerno e Autorità di Sistema Portuale Mar Tirreno Centrale. L'accordo prevede la realizzazione delle attività di interesse comune e il progetto redatto dal Servizio Sistemi Informativi con la installazione di un sistema di videosorveglianza in Piazza della Libertà con un costo di 121.867,09 euro, come riporta Le Cronache.

