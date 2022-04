Videosorverglianza a San Marzano: finanziamento di oltre 25mila euro dal Ministero dell'Interno

La giunta della sindaca Carmela Zuottolo, su proposta del vicesindaco Marco Iaquinandi, ha ottenuto il finanziamento del ministero dell'Interno. Il Comune di San Marzano Sul Sarno, infatti, è riuscito a ricevere dal Viminale la somma di 25.620 euro che, insieme ai 10.980 euro stanziati dall'Ente marzanese, vanno a completare l'intero importo necessario per la realizzazione dell'impianto che costerà 36.600 euro.

"Siamo in un momento in cui l’allarme sociale cresce, è sempre più diffuso e si indirizza in particolare verso alcune categorie, quelle che rappresentano le fasce di persone più povere ed emarginate. Ed è per questo che abbiamo sempre avuto come priorità la sicurezza urbana attuando numerosi interventi sul nostro territorio e per ultimo essere presenti ad un finanziamento che abbiamo ottenuto per realizzare un impianto di video sorveglianza comunale, capace di assicurare anche l’individuazione dei numeri di targa dei veicoli. Questo ci garantirà ancora più controlli e consentirà di intervenire con più celerità nella nostra San Marzano sul Sarno".