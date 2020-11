Videosorveglianza nella zona industriale di Salerno: quasi ultimata l'installazione

Nelle prossime settimane termineranno i lavori di installazione delle telecamere di videosorveglianza nella zona industriale di Salerno. Si tratta di un intervento molto importante per la sicurezza, il monitoraggio ambientale e la legalità di tutta la vasta area.

Lo ha annunciato il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli: "Viene realizzato per effetto di un accordo tra il Comune di Salerno e il Consorzio Asi Salerno. Sono in corso di realizzazione: l’installazione di 80 telecamere di videosorveglianza, 40 lettori per il riconoscimento delle targhe automobilistiche e 6 centraline di rilevazione ambientale per monitorare le emissioni nell’atmosfera".

Gli interventi, realizzati dal Consorzio Asi di Salerno, in accordo con l'amministrazione comunale, rientrano nell’ambito del Programma operativo nazionale(PON) “Sicurezza e Legalità” 2014-2020. Intanto, gli scavi delle trincee sono terminati e nelle prossime settimane si passerà agli impilaggi.