Sicurezza urbana: approvato il piano per le nuove telecamere di videosorveglianza

E' stato approvato, a Salerno, lo schema di avviso preliminare di indagine esplorativa del mercato per l’individuazione degli operatori economici per i lavori per la realizzazione di un impianto di videosorveglianza. Come anticipa Le Cronache, nell’ambito dei “patti per l’attuazione della sicurezza urbana 2021”, è previsto che l’affidamento dovrà essere aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

La mappa

Le telecamere di videosorveglianza saranno installate, in particolare, presso Lungomare Trieste, Parco del Mercatello e nella villa comunale di Fratte.