Precipita in un dirupo mentre è in campagna: salvato 96enne a Vietri

Ore di apprensione, oggi, a Vietri sul Mare, per la scomparsa di un anziano di 96 anni residente nella frazione di Raito. A dare l’allarme sono stati i familiari, che hanno raccontato ai carabinieri che l’uomo si era recato in campagna in mattinato, ma poi di lui si sono perse le tracce.

Il salvataggio

Subito sono scattate le ricerche a cui hanno partecipato anche i vigili del fuoco. L’anziano è stato ritrovato in un dirupo, da dove è stato portato via e successivamente condotto all’ospedale “Ruggi d’Aragona” di Salerno. Le sue condizioni di salute sarebbero stazionarie.