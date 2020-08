Centro di scambio intermodale adiacente alla stazione: siglato l'accordo tra il Comune di Vietri e il Gruppo Fs

Sottoscritto un protocollo d’Intesa tra il Gruppo Fs Italiane e il Comune di Vietri sul Mare per la messa a disposizione di aree ferroviarie finalizzata al rilancio del turismo. L'obiettivo dell'accordo, infatti, è lo sviluppo di un centro di scambio intermodale adiacente alla stazione ferroviaria di Vietri sul Mare-Amalfi. Mission della Società del Gruppo FS Sistemi Urbani, è la valorizzazione e commercializzazione degli asset di proprietà del medesimo Gruppo non più strumentali all’esercizio ferroviario.

L'intesa

L’intesa si sviluppa secondo tre step attuativi che prevedono, in una prima fase, la consegna delle aree per consentire al Comune di utilizzare gli asset FS come parcheggio temporaneo, la successiva formalizzazione del contratto e, infine, l’avvio delle attività propedeutiche all’acquisizione del compendio per la realizzazione di un centro di scambio intermodale ferro-gomma. In tal modo, nell’ottica di collaborazione reciproca, le parti forniranno contributi utili al miglioramento complessivo del sistema di accessibilità sul territorio nonché al recupero e alla riqualificazione urbana delle aree adiacenti la stazione ferroviaria, processo già avviato con la realizzazione dell’ascensore di collegamento tra la stazione ferroviaria e la principale piazza della città.

La sigla

Siglato, dunque, il documento da Giovanni De Simone, sindaco di Vietri sul Mare, e da Umberto Lebruto, Amministratore Delegato di FS Sistemi Urbani. Strategie e azioni necessarie a rendere disponibili al meglio per la collettività gli ampi spazi di proprietà del Gruppo FS Italiane attraverso la realizzazione di luoghi più vivibili e sicuri, valorizzando aree e fabbricati esistenti destinandoli anche a nuove funzioni di carattere sociale, culturale, educativo e turistico.