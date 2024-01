Vietri sul Mare: al via i lavori in via Mazzini per l’allargamento del marciapiede

Sono partiti stamattina a Vietri capoluogo in Via Mazzini, nel tratto dall’inizio della centralissima arteria stradale fino all’altezza dell’ex area mercato, i lavori di adeguamento urbanistico in conformità con la mitigazione del rischio idrogeologico che prevedono l’allargamento del marciapiede fronte edifici residenziali e l’incanalamento delle acque piovane.

Il cantiere

I lavori avranno una durata di una ventina di giorni, salvo imprevisti e/o condizioni meteo non ideali, con prevedibili disagi per la cittadinanza che però saranno ripagati quanto prima da un nuovo marciapiede più agevole e sicuro.L’intervento s’inquadra nella serie di interventi urbanistici programmati dall’amministrazione guidata dal sindaco Giovanni De Simone: “Altri frutti della programmazione messa in campo per migliorare la vivibilità della nostra città”. Esprime soddisfazione anche l’assessore ai lavori pubblici Marcello Civale che registra negli ultimi due anni il compimento di diverse opere pubbliche ed altre stanno per essere realizzate.