Suicidio a Cava: lutto cittadino a Vietri per il giovane 26enne, oggi i funerali

Lutto cittadino, oggi, a Vietri sul Mare, nella giornata dei funerali del giovane A.F., il giovane che si è tolto la vita tagliandosi la gola. "L'intera comunità vietrese è ancora confusa e addolorata per quello che è accaduto: così come stabilito nell’ultimo consiglio comunale, oggi è una giornata di lutto per la nostra Vietri", ha detto il sindaco Giovanni De Simone.

I funerali

La salma del 26enne è stata dunque restituita alla famiglia: questa mattina, nella chiesa San Pietro e Paolo di Dragonea, l'estremo saluto al giovane. Dolore.