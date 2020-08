Sub colto da malore a Vietri: salvato in extremis dalla Guardia Costiera

Nella mattinata di oggi, la Guardia Costiera di Salerno ha prestato soccorso ad un sub colto da malore in località Marina D’Albori, nel Comune di Vietri sul Mare. Il sub aveva raggiunto da solo una spiaggia inaccessibile via terra ed era stato notato da alcune persone che prontamente hanno lanciato l’allarme alla sala operativa della Capitaneria di porto di Salerno.

I soccorsi

La Guardia Costiera ha immediatamente inviato la motovedetta dedicata in via esclusiva alla ricerca e al soccorso in mare che, in pochi minuti, ha raggiunto il malcapitato, un uomo di circa 80 anni. Il sub, in stato di semi coscienza, è stato recuperato dai militari e trasportato al Molo Manfredi del porto di Salerno, dov’ è stato affidato alle cure dei sanitari del 118 per il successivo trasferimento al nosocomio cittadino.

