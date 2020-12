Lutto a Vietri: addio ad Antonio Ferrara, il mister-papà della "Stella Rossa Dragonea"

Lutto a Vietri sul Mare per la scomparsa di Antonio Ferrara, ex allenatore della Stella Rossa Dragonea. Era molto conosciuto, insieme a Giuseppe Galderisi e Nicola Gregorio, per la grande passione che metteva nell'aiutare soprattutto i giovani che vivevano situazioni di difficoltà. I funerali sono stati celebrati ieri mattina all'interno della chiesa dei Santi Pietro e Paolo, nel rispetto delle normative in vigore anti-Covid.

Il ricordo

Su Facebook il messaggio di Nello Esposito: "Mister, ......era un modo per dirti papa'......questo eri, anzi sei per tutti noi, figli di un quarantennio di passione, amore e rimproveri costruttivi verso quei tuoi figli/calciatori appartenenti ad un calcio di altri tempi fatto di sudore abnegazione e sacrifici , come un buon padre di famiglia hai fatto appassionare al calcio centinaia di ragazzi, al di la ' delle capacita tecniche vedevi prima la serieta' e la voglia in loro, questo dicembre 2020 mi ha portato via gran pezzo del mio cuore ....prima papa' ora tu padre del calcio di tutti noi buon viaggio Mister ciao Padre 'di tutti noi .........I TUOI FIGLI.CALCIATORI STELLA ROSSA/ DRAGONEA/CALCIO".