Vietri sul Mare piange Cristian Vollaro, famoso e stimato musicista

Dolore e sconcerto a Vietri sul Mare per la scomparsa di Cristian Vollaro, famoso e stimato musicista della nota località turistica della Costa d’Amalfi.

I messaggi

Il cordoglio del Comune: "Il sindaco, la giunta comunale e la comunità vietrese tutta, si stringe intorno alla famiglia Vollaro per la perdita prematura del caro Christian.Apprezzatissimo musicista, ha saputo portare la tua arte ed il nome di Vietri in giro del mondo con maestria ed orgoglio”. Il ricordo del consigliere comunale Antonello Capozzolo: “Ora canta con gli angeli. Sei sempre stato un ragazzo gentile, cortese ed educato con tutti. Nonostante la notorietà per la partecipazione qualche anno fa a una famosa trasmissione televisiva, sei sempre rimasto umile e hai sempre accolto chiunque con il sorriso. Sentite condoglianze alla famiglia”