Vietri piange Silvestro Caputo, presidente del "Gruppo Habitat" di Raito

Vietri sul Mare piange Silvestro Caputo, presidente del Gruppo Habitat di Raito. Ad annunciarlo è il Comitato vietrese per la difesa dei Beni Comuni composto da Alfonso Gambardella, Antonio Luciano, Daria Scotto, Giuseppe Schiavone e Vincenzo Buonuomo.

Il ricordo del Comitato

Per molti la sua morte è stata inattesa, in una fase caratterizzata da continui lockdown che hanno impedito incontri al Gruppo. “Silvestro – raccontano dal Comitato - è stato sempre attento ad assicurare continuità al Gruppo, forte della convinzione dell’importanza fondamentale della cultura, in tanti dei suoi aspetti. È stato così quando si trattava di intervenire in una vicenda ambientale, valutare una tela in Chiesa, o costruire uno spazio per i libri aperto alla cittadinanza. Un impegno senza forzature di alcun genere, con la gentilezza che lo ha sempre caratterizzato nei rapporti con gli altri. Un amico prezioso quando si affrontavano temi cittadini complessi in cui emergeva tutta la sua competenza e la sua professionalità”. Per il suo carattere schivo, Silvestro non era tipo da mettersi troppo in mostra. Una dote che non è da tutti oggigiorno. Amava lavorare in silenzio, in modo discreto. “Amava il lavoro ben fatto e la soddisfazione dipinta sul viso dei suoi concittadini. Non cercava l’applauso e crediamo che non avrebbe approvato neanche quelli che gli sono stati spontaneamente tributati da chi gli voleva bene nel giorno del commiato”.

Il cordoglio

La triste notizia della sua scomparsa è stata accolta con sommo dispiacere e sconforto da tanti vietresi fuoriusciti come Tonia Willburger (ex presidente CTA Vietri e attuale assessore al turismo del Comune di Salerno), Giovanni Esposito (funzionario per le Tecnologie della Segreteria tecnica della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Salerno e Avellino), il raitese Umberto Criscuolo (residente a Mestre, impiegato presso il Museo Civico di Venezia, appassionato di storia locale), e da tantissimi altri che hanno avuto il piacere di conoscerlo e di lavorare con lui.