Vietri sul Mare, il Piano Urbanistico pubblicato sul Burc della Regione

Dallo scorso 26 febbraio è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania il Piano Urbanistico Comunale di Vietri sul Mare, adottato con deliberazione di Giunta comunale n.14 del 25 gennaio 2024. Un documento importante per la riqualificazione e lo sviluppo sociale, ambientale, storico-culturale ed economico del territorio vietrese. “Con il nuovo Piano Urbanistico Comunale la città di Vietri sul Mare - ha dichiarato il sindaco e consigliere provinciale Giovanni De Simone - si è dotata di uno strumento che le garantirà uno sviluppo fondato sulla valorizzazione delle sue risorse e delle sue potenzialità. Ci apprestiamo così ad affrontare nuove sfide. Ringrazio la macchina comunale e quanti hanno lavorato e contribuito a realizzare il piano”. Dello stesso avviso anche Angela Infante, vice sindaco con delega all’urbanistica ed al Puc: “Gli obiettivi del Piano Urbanistico Comunale sono l'ottimizzazione del suolo già occupato con la conseguente riduzione del suo consumo, l'avvio di una riqualificazione nonché di un riutilizzo di spazi già esistenti per incentivare attività compatibili con il tessuto urbano esistente, anche di natura ambientale e culturale e per la valorizzazione delle tradizioni locali. Particolare attenzione è dedicata alla realizzazione di parcheggi nelle aree strategiche. Questo permetterà al residente una migliore vivibilità, senza essere invaso dal turismo selvaggio che nel periodo estivo si riversa sulla nostra amata Vietri”.

Ecco cosa prevede il Puc

Tra gli obiettivi descritti nel documento di sintesi del Puc c’è la valorizzazione delle risorse ambientale e paesaggistiche attraverso parchi territoriali come luoghi di condivisione, socialità, e fruizione del territorio. Il Puc prevede: la realizzazione un parco fluviale lungo il corso del torrente Bonea fino alla Chiesa di San Vincenzo, in grado di connettere ambienti a diverso grado di naturalità; un parco ambientale di Albori, una connessione naturalistica-ambientale tra marina di Albori e Albori; un parco archeologico che si sviluppa lungo il litorale marino. Inoltre il PUC persegue la Tutela e valorizzazione sentieri e punti panoramici tramite la realizzazione di una rete di fruizione multifunzionale che integri gli itinerari turistici e culturali e quelli ambientali e li relazioni con il sistema dei servizi. Previsti anche implementazione e miglioramento dell’efficienza dei servizi al cittadino tramite la realizzazione della nuova sede comunale, dell’isola ecologica, di luoghi per la socializzazione per anziani con spazi multimediali. Tra le strategie del Puc anche la tutela e la valorizzazione dei centri storici, in particolare prevedendovi attività compatibili, dal piccolo commercio all’artigianato artistico, dalle sedi culturali ai servizi turistici complementari (ristoranti, bar etc.) promuovendo forme integrate di valorizzazione e gestione pubblico-private del sistema dei beni culturali e del decoro urbano.

Attenzione dedicata anche alla riqualificazione degli insediamenti urbani degradati: quasi per ogni frazione è prevista una piccola integrazione di alloggi di edilizia residenziale sociale che portano ad una importante integrazione di servizi pubblici dei quali gli attuali centri sono fortemente carenti.Il PUC individua quale ambiti di riqualificazione l’area che ospita lo stabile dell’ex Vetreria Ricciardi e l’ex SDOA a Marina di Vietri dove, oltre alle classiche funzioni private e/o pubbliche, si possa creare: un centro di documentazione della storia dell’artigianato vietrese, con un piccolo museo, uno spazio per realizzare un calendario annuale di eventi. Al fine di promuovere la qualità del sistema insediativo e del sistema economico-produttivo, il PUC individua anche il nuovo “Distretto della ceramica vietrese” in località Tresara. Attenzione è stata dedicata anche all’accessibilità al territorio vietrese. Il PUC prevede un incremento delle aree di sosta, tra cui un parcheggio multi-piano nell’area adiacente la stazione ferroviaria. Tra gli obiettivi, l’implementazione di linee di comunicazioni locali per il turismo escursionistico e balneare prevedendo la realizzazione di nodi intermodali e si punta a riattivare linee di comunicazione locali tra i principali porti della Costa d’Amalfi, opportunamente potenziati come terminal intermodali del metrò del mare. Inoltre, si prevede di facilitare il collegamento con le linee di comunicazione di scala regionale e provinciale da e per i principali terminali di trasporto di mobilità nazionale ed internazionale, attraverso la realizzazione dell’uscita-entrata dell’autostrada in direzione Salerno.

L'avviso

Entro 60 giorni dalla pubblicazione del Puc sul B.U.R. Campania, consultabile anche presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Vietri sul Mare o sul sito web istituzionale, sarà possibile a soggetti pubblici e privati, anche costituiti in associazioni e comitati, proporre osservazioni contenenti modifiche ed integrazioni alla proposta di piano.