Rifiuti abbandonati lungo la SP75, interviene il Comune: soddisfatto il Comitato Civico Dragonea

Dopo le segnalazioni del Comitato Civico Dragonea, l'amministrazione del Comune di Vietri sul Mare si è adoperata con un primo intervento di pulizia per la rimozione dei rifiuti ingombranti che giacevano lungo la SP75 Avvocatella dalla scorsa settimana.

Il commento

Soddisfazione viene espressa dal comitato che invita a non abbassare la guardia: “Ora più che mai dobbiamo prenderci cura dei nostri territori, impegnandoci, ciascuno nelle proprie possibilità per salvaguardare l'ambiente e il decoro dei nostri meravigliosi paesaggi. Rendiamoci sempre sentinelle attive nel denunciare ogni qualsivoglia sopruso perpetrato contro la nostra amata terra. Viva Dragonea, un popolo che nella storia non si è mai arreso”.