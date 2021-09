Morto Bruno Gambone, maestro artigiano della ceramica

E' morto all'età di 84 anni Bruno Gambone, maestro artigiano della ceramica, scultore e pittore, nato a Vietri sul Mare e attivo a Firenze, dove nel 1959 espose la sua prima collezione di dipinti nella Galleria La Strozzina.

La notizia

Ad annunciarne la scomparsa Confartigianato Imprese Firenze che esprime cordoglio per la sua morte. "La figura di Gambone è una di quelle figure che si muovono sul confine tra arte e artigianato - commenta Alessandro Sorani, presidente di Confartigianato Imprese Firenze -. Era artigiano e artista insieme. Ci legavano rapporti personali di amicizia e rapporti associativi. La sua scomparsa è una grande perdita per il settore e per la citta' di Firenze che mi auguro sapra' continuare comunque a godere della sua arte. Confartigianato si unisce al dolore della famiglia".