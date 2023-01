Vietri sul Mare, la nuova caserma dei carabinieri in una ex scuola

Nei locali di una ex scuola elementare non più in uso ormai da anni nascerà la nuova stazione dei carabinieri di Vietri sul Mare. La struttura di tre piani che ospiterà i militari dell'Arma si trova nella frazione Marina del comune alle porte della Costiera Amalfitana.

I numeri

Ammonta a 660 mila euro il finanziamento richiesto dal Comune di Vietri sul Mare per dare un nuovo volto alla palazzina che, negli anni Ottanta, ospitò anche i terremotati. "Si tratta di una struttura comunale, una ex scuola elementare che era in stato di abbandono", spiega il sindaco di Vietri sul Mare, Giovanni De Simone. Per rimettere a nuovo la struttura e per renderla a tutti gli effetti una caserma innovativa, "abbiamo contratto un mutuo con Cassa Depositi e Prestiti per 660 mila euro", aggiunge il primo cittadino. "Il Comune si e' fatto parte attiva, riattando la struttura. Sarà una nuova caserma che potrà essere una delle migliori che abbiamo in zona. Sarà a tre livelli per 750 metri quadrati totali per ospitare 12 posti per i militari dell'Arma. I lavori inizieranno tra aprile e maggio e credo e spero che finiranno per Natale di quest'anno. L'auspicio è che la nuova caserma possa essere inaugurata esattamente tra un anno". Vietri sul Mare e Cetara, in particolare durante la stagione estiva, sono affollate di turisti: "D'estate abbiamo oltre 50 mila persone sul territorio vietrese", ricorda il sindaco. "La presenza dell'Arma dei carabinieri e' fondamentale sotto l'aspetto della sicurezza".