Distacco pietre e albero pericolante in Costiera, l'intervento dei vigili del fuoco

Situazione di pericolo in Costiera Amalfitana, con la caduta di pietre e la presenza di un albero pericolante a causa del maltempo. Alle ore 19, al km 47 + 500 della SS 163 Amalfitana, nel tratto tra Vietri e Cetara, si è verificato il distacco di pietre dal costone a monte della sede stradale.

L'intervento

In ragione di ciò, è stata inviata una squadra del distaccamento dei vigili del fuoco per visionare il costone, che ha richiesto l'intervento di un mezzo aereo, costatanto che vi erano altri materiali in imminente pericolo di distacco. Oltre a ciò, c'era anche un albero pericolante, che rischiava di creare pericolo al transito sulla sede stradale sottostante. I caschi rossi hanno così provveduto alla rimozione delle parti in imminente pericolo di distacco e dell’albero che versava in condizioni precarie. Dopo aver effettuato la messa in sicurezza mediante la rimozione dei materiali pericolanti si è provveduto alla riapertura al transito della strada.