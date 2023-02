Vietri sul Mare, il Comune chiede alla Regione il riconoscimento dello stato di calamità

Il Comune di Vietri sul Mare ha chiesto alla Regione Campania il riconoscimento dello stato di calamità per gli eventi atmosferici verificatisi il 20 ed il 21 gennaio. La decisione era stata già annunciata a caldo dal sindaco, alla luce degli ingenti danni registrati.

La richiesta

"Alla luce degli effetti devastanti provocati da tale ondata di maltempo su tutta l’economia territoriale - si legge nella delibera - risulta fondamentale promuovere ogni azione opportuna e imprescindibile per tutelare gli interessi e salvaguardare i diritti dei privati e degli operatori economici, segnalando agli organi all’uopo preposti l’evento calamitoso che ha duramente colpito le frazioni del Comune di Vietri sul Mare ed in particolare la Frazione Marina". "L'amministrazione comunale - si legge ancora- non è in grado di far fronte, con i propri mezzi e le proprie risorse, alla gravissima situazione di emergenza che ha colpito il proprio territorio".