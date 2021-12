Caos per i tamponi a Vietri: c'è l'intesa con un laboratorio privato

In questi ultimi giorni, a Vietri sul Mare, come in molte altre città, sono state registrate difficoltà enormi delle Asl, ed in particolare delle Usca di riferimento, le quali, visto l’esponenziale aumento di positivi al virus Covid19, non riescono più a fornire risposte adeguate alle persone molto spesso in attesa di tamponi molecolari anche da più del tempo previsto dalla normativa, al momento sembra anche impossibile continuare a fare i tamponi domiciliari, le visite ai pazienti e i drive in nei singoli paesi. Gli stessi tracciamenti non vengono più eseguiti dal dipartimento di prevenzione ma solo da alcuni Sindaci che ancora combattono in prima linea, cercando, con tutti i limiti e le difficoltà, di tutelare i propri cittadini.

Il Comune in campo

Il sindaco Giovanni De Simone chiese scusa ai vietresi che “in questi giorni sono stati in attesa anche di un risultato di un test molecolare fatto trentasei ore prima ed in alcuni casi ancora non arrivato”. Poi annuncia: “Siccome, come amministrazione comunale, siamo abituati a cercare soluzioni ed anche a sostituirci nei compiti altrui quando questi vengono a mancare, al momento, solo per i casi che sono in attesa di tampone molecolare o che hanno già passato il periodo di quarantena previsto, abbiamo attivato, con la protezione civile di Vietri Sul Mare, un servizio di tamponi molecolari con un laboratorio privato nelle more di una ripresa, mi auguro veloce, dei servizi dell’Asl e dell’ Usca”.