All'ufficio tributi di via Costa arriva la vigilanza armata. Lo prevede una determina approvata dal Comune di Salerno.

Il provvedimento

Con la determina in questione il settore tributi ha affidato all'istituto "La Torre" il servizio di vigilanza armata fissa nei giorni di apertura al pubblico (martedì e giovedì dalle 8.30 alle 13 e dalle 15 alle 17) a far data dal 5 settembre e fino al 21 dicembre. Il costo totale per le casse comunale è di 4960 euro. Alla base della decisione la necessita di proteggere i dipendenti da eventuali intemperanze degli utenti, già segnalate dagli stessi in più occasioni, ed evitare che si creino situazioni di caos quando l'ufficio è particolarmente affollato.