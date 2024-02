"Vigilanza sull'adempimento d'obbligo d'istruzione": attesa la firma del protocollo in Prefettura

E’ in programma per lunedì 26 febbraio, alle ore 11, presso il “Salone Azzurro” del Palazzo del Governo, la sottoscrizione del protocollo d’intesa “per l’omogenea applicazione, nei comuni della provincia di Salerno, della normativa in materia di vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di istruzione”.

I firmatari

Il patto sarà sottoscritto – alla presenza del Prefetto di Salerno, Francesco Esposito – dal Presidente del Tribunale per i Minorenni di Salerno, dal Procuratore della Repubblica per i Minorenni, dal Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale e dal Presidente dell’Anci Campania – Coordinamento di Salerno.