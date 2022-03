Sanzionato per l'auto in divieto di sosta: aggredisce agenti della Municipale con una mazza da baseball

Choc ad Eboli, in via Ignazio Lodato: ieri mattina, gli agenti della Polizia Municipale in servizio tra il Comune e la scuola media Matteo Ripa, hanno notato l’auto di S.V. che occupava un passo carrabile.

L'aggressione

Così, i caschi bianchi hanno elevato la sanzione prevista per legge, ma l'automobilista, come riporta La Città, avrebbe aperto il cofano della sua vettura afferrando una mazza da baseball ed avrebbe aggredito i due agenti, un uomo e una donna. Bloccato, il violento è stato denunciato. Accertamenti in corso.