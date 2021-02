Vigili urbani pagati come dirigenti: la Procura archivia l'inchiesta su De Luca

Sulla vicenda ha aperto un procedimento anche la Corte dei Conti della Campania, per un presunto danno erariale da 400mila euro

La Procura di Napoli ha archiviato l'inchiesta aperta a carico del presidente della Campania, Vincenzo De Luca, per le ipotesi di reato di abuso d'ufficio, falsità ideologica e truffa. Le contestazioni erano partite in relazione agli stipendi erogati a 4 vigili urbani salernitani, diventati parte dello staff di De Luca e pagati come dirigenti regionali nonostante svolgessero la mansione di autisti.

I dettagli

De Luca, ascoltato dagli inquirenti, aveva spiegato che i quattro vigili non erano dei semplici autisti ma rappresentavano una sorta di segreteria mobile. Sulla vicenda ha aperto un procedimento anche la Corte dei Conti della Campania, per un presunto danno erariale da 400mila euro.