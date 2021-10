Addestramento dei Vigili del Fuoco: addestramento a Salerno, in zona porto

Nella settimana dal 26 al 29 ottobre 2021, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Ministero dell'Interno ha promosso l'organizzazione in tutta Italia di attività di addestramento per testare le procedure operative di soccorso e il sistema di allertamento delle Sezioni Operative dei Vigili del Fuoco sul territorio.

I dettagli

Per la provincia di Salerno l'addestramento si svolgerà domani 28 ottobre 2021, a partire dalle ore 10,30 e consisterà nella simulazione di un intervento in acqua nello specchio di mare tra Erchie e porto, dove sarà inscenata la ricerca/soccorso di 6 persone a seguito dello speronamento di un natante privato da parte di un traghetto. All'addestramento, coordinato dalla Prefettura di Salerno in collaborazione con il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e con la Capitaneria di Porto di Salerno, cui spetta per legge il coordinamento del soccorso a mare, parteciperà il personale soccorritore acquatico di tutta la Regione Campania (sommozzatori, soccorritori con gommone e moto d'acqua, elicottero con sommozzatori elitrasportati).