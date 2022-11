Danni maltempo: vigili del fuoco salvano cittadini usando un gommone, a Salerno cade un albero sul lungomare

Giornata piena di lavoro per i vigili del fuoco per via di un nubifragio che si è abbattuto nell'area nord della provincia di Salerno. Le aree più interessate sono state: Mercato San Severino, Castel San Giorgio e Roccapiemonte. Alla sala operativa del comando sono arrivate numerose richieste per persone rimaste bloccate in auto, scantinati allagati e manufatti divelti. Per questo sono stati inviati sul posto le squadre di Sarno, Nocera e Mercato San Severino con il supporto dei reparti Speleo Alpino Fluviali dalla sede centrale.Dopo gli interventi di soccorso a persona i caschi rossi hanno provveduto agli svuotamenti di cantine e rimozione di manufatti divelti.

Gli altri interventi

Nel pomeriggio c'è stata l'esondazione del fiume Solofrana in qualche punto, che ha provocato l'allagamento di altre strutture e di una casa di riposo a Roccapiemonte, nell'immediatezza i reparti speciali Spello Alpino fluviali hanno provveduto ad evacuare i 33 occupanti, trasportati in una struttura organizzata dal sindaco.Alle ore 20:00 i vigili del fuoco hanno effettuato 34 interventi di varia tipologia, 7 interventi in corso dalle squadre di Mercato San Severino, Sarno, Nocera, sede centrele oltre una squadra inviata dal Comando di Benevento, ed hanno circa 20 interventi in attesa di essere completati. Intanto, il maltempo continua a fare danni anche a Salerno. Nella serata odierna, un albergo è caduto sul Lungomare Marconi, nella zona orientale, fortunatamente senza colpire né pedoni né automobili. Il fusto, infatti, è caduto nel giardino privato di un’abitazione.