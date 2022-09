Campionati giovanili di Vela: il bilancio dei vigili del fuoco

I vigili del fuoco tracciano il bilancio dei campionati giovanili di vela svoltisi a Salerno. Una settimana, dal 28 al 4 settembre, in cui i caschi rossi hanno garantito assistenza e soccorso a mare alle attività sportive che si sono svolte sullo specchio d'acqua antistante il litorale salernitano, tra il Porto Masuccio Salernitano e Marina D’Arechi.

Le attività

Il Comando Vigili del Fuoco di Salerno, nello specifico, ha partecipato con un gommone da salvataggio e relativo equipaggio e due moto d’acqua con equipaggio di soccorritori acquatici. L'impiego del personale qualificato soccorritore e relative imbarcazioni ha restituito un buon risultato in quanto non ci sono state criticità per i giovani partecipanti alle gare.