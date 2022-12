Sicurezza e Luci: dal 23 dicembre a Salerno anche i vigili stagionali

Saranno operativi da domani, venerdì 23 dicembre, i vigili stagionali assunti a tempo determinato e parziale fino al 31 gennai, a Salerno, mediante la selezione pubblica per esame svolta gli scorsi 13 e 14 dicembre. Questa mattina a Palazzo di Città, in 14 hanno firmato gli atti e preso possesso delle dotazioni necessarie per prendere servizio.

La graduatoria

Nei prossimi giorni si scorrerà la graduatoria fino ad un numero complessivo di 25 unità: la firma del secondo gruppo avverrà il giorno 27 dicembre con contratto decorrente dal giorno successivo e fino al 31 gennaio.

L'impegno

I nuovi vigili urbani saranno, dunque, sulle strade cittadine nella fase di maggior afflusso di visitatori che affolleranno la città per Luci d'Artista, nelle intense giornate delle vigilie di Natale e Capodanno e nel periodo tradizionalmente dedicato allo shopping, supportando il Corpo di Polizia Municipale nelle attività di controllo delll'ordine, del decoro e della sicurezza.