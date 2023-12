Cin cin alcolici per minori e non: la vigilia degli eccessi si ripete a Salerno

Cin cin alcolici, per ragazzini e non, in questa vigilia di Capodanno, a Salerno. Nonostante i divieti disposti dal Comune e la legge che impedisce la somministrazione di alcol ai minori, infatti, anche in questa giornata è stato possibile notare come i brindisi siano abbondati tra giovani e meno giovani. Non sono mancate richieste di soccorso da parte di chi ha alzato troppo il gomito: l'auspicio è che non si contino nuovi malori e feriti in serata e in nottata.