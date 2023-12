Musica nei locali, ordinanza del sindaco per il 24 ed il 31 dicembre

Musica nei locali sì, ma con qualche limitazione. È quanto prevede l’ordinanza del sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, focalizzata sui giorni 24 e 31 dicembre. Per i bar, dalle 12 alle 19, sarà possibile diffondere, ma solo all’interno dei locali. “All’esterno – si legge nell’ordinanza – non dovranno essere collocati diffusori acustici e non dovranno essere diffuse emissioni sonore”. Nell’aree autorizzate, vedi i dehor, sarà possibile fare musica solo con strumenti acustici “non elettrificati”.

Villa comunale chiusa

Un'altra ordinanza, invece, dispone la chiusura della Villa Comunale tra le ore 21 di domenica 24 dicembre e fino alle ore 8 di lunedì 25 dicembre e tra le ore 21 di domenica 31 dicembre e fino alle ore 8:00 di lunedì 1 gennaio 2024.