Vigilia di Capodanno: salernitani a passeggio e davanti ai bar, nessuna folla in centro

Nessuna calca, nessuna folla, nessun grande assembramento. Così si presenta il centro di Salerno nel pomeriggio della Vigilia di Capodanno. Come mostrano le foto di Antonio Capuano, i salernitani non hanno rinunciato a passeggiare lungo le location principali della city: da Corso Vittorio Emanuele a Piazza della Libertà, dalla Rotonda a Piazza Portanova. Ma, rispetto al passato, a causa del notevole incremento dei contagi da Covid-19, le strade da sempre stracolme di persone (soprattutto giovani) non erano affollate come accaduto fino al 2019.

Calo delle presenze

Insomma, si è potuto camminare senza particolare caos. Ovviamente, in tanti non hanno rinunciato a brindare, seduti ai tavoli esterni dei bar e dei locali, ma in modo abbastanza disciplinato. Forze dell'ordine e vigilantes operativi per controllare il flusso di persone a passeggio, il rispetto dell’uso della mascherina obbligatoria all’aperto e del Green Pass.