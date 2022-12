Torna lo struscio della vigilia di Capodanno: brindisi in strada e botti, in barba ai divieti

Dopo la vigilia di Natale, torna oggi lo struscio per la vigilia di Capodanno, a Salerno, sul corso Vittorio Emanuele, alla Rotonda, e davanti ai locali della movida.

Come è noto, il sindaco ha disposto il divieto di consumare alcolici e di acquistare bevande di qualsiasi tipo, da asporto, dalle 7 di oggi e fino alle 7 di domani, oltre che di vendere o far esplodere botti, fino al 7 gennaio. Tuttavia, in tanti, stanno già trasgredendo le ordinanze, brindando per accogliere il nuovo anno fuori dai locali. Diversi, inoltre, sono i botti che si odono in città, dalle prime ore della mattina di oggi: l'auspicio è che salernitani e turisti evitino gli eccessi, scongiurando situazioni rischiose per la propria e l'altrui incolumità.