Vigilia di Natale: alle 16 scatta il divieto di brindare in strada, stop all'alco da asporto

Salerno si prepara a garantire sicurezza e decoro nelle festività natalizie. Così, da indiscrezioni, è stata anticipata la stretta sugli alcolici per la vigilia del 24 dicembre: scatterebbe la chiusura delle rivendite self service di bevande e dalle 16 sarà vietato consumare in strada alcolici e bevande di ogni genere in contenitori in vetro.

L'annuncio

Bocciati i brindisi in strada, dunque, in quanto i cin-cin saranno ammessi solo ai tavolini. Prevista anche una intensificazione dei controlli nella movida.