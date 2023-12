Vigilia all'insegna dello sballo a Salerno: episodi incresciosi e zuffe

Come da tradizione degli ultimi anni, purtroppo, diversi gli episodi incresciosi registrati alla Vigilia di Natale a Salerno città. Dagli incivili che depositano in strada bicchieri e bottiglie a vere e proprie zuffe tra giovanissimi, in molti casi ubriachi.

Le forze dell'ordine hanno sedato gli animi in più occasioni il 24 dicembre. Il clima festoso della giornata prima del Natale, dunque, anche nel 2023, è stato rovinato da chi ha confuso la Vigilia della nascita di Gesù per una giornata da trascorrere all'insegna dello sballo.