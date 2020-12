Vigilia "deserta" a Salerno: poche presenze e controlli in centro, l'augurio del sindaco Napoli

Una Vigilia di Natale surreale, a Salerno, quella di oggi. Come mostrano gli scatti di Gerardo Scafuro, stamattina, completamente deserto il lungomare e poche le persone sul Corso, intorno alle 11.

Numerosi i controlli delle forze dell'ordine per garantire il rispetto delle norme anti-Covid vigenti da oggi e fino al 27 dicembre. L'auspicio è che, nonostante la possibilità di brindisi "da asporto" previsti dalla zona rossa in questi giorni di festa, i cittadini mostrino comportamenti responsabili ed evitino assembramenti, indossando in ogni caso sempre i dispositivi di sicurezza e mantenendo la distanza anti-contagio.

