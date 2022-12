Vigilia di Natale a Salerno, tra divieti e ressa: ritorna "lo struscio" in centro

Torna il tradizionale struscio della vigilia di Natale, sul Corso Vittorio Emanuele, a Salerno: una marea di persone, infatti, si è riversata sulle strade del centro cittadino dalla tarda mattinata, tra brindisi, auguri ed ultimi acquisti prima del cenone.

Come è noto, sono scattati dalle 7 di oggi i divieti di consumare bevande in strada, alcoliche e non, e dunque della vendita di asporto di bottiglie, lattine o altri contenitori: chi vuole scambiarsi gli auguri con il classico cin cin, potrà farlo solo seduto al tavolo dei locali. Stretta anche sui botti: l'auspicio del Comune è che possa essere questa una vigilia più sobria rispetto a quelle degli anni precedenti, culminate con richieste di soccorso da parte di giovanissimi ubriachi ed altri disordini.