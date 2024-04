Villa Carrara, l'assessore De Roberto: "Oltre alla manutenzione, presto una guardiania diurna e notturna"

Potrebbe trasformarsi in un hub socio-culturale, Villa Carrara, chiusa, come è noto, dal Settore Politiche Sociali del Comune di Salerno fino al 4 maggio, per primi lavori di piccola manutenzione, sistemazione del verde pubblico e sanificazione delle aree esterne ed interne, in collaborazione con i Settori Verde Pubblico e Manutenzione.

Parla l'assessore De Roberto

"Da pochi giorni il Settore Politiche Sociali ha ricevuto le chiavi di Villa Carrara di cui è diventato custode in attesa che non si chiarisca con la proprietà la destinazione futura dell’immobile e, soprattutto, se la Villa resterà o meno in gestione al Comune di Salerno. - spiega l'assessore alle Politiche Sociali, Paola De Roberto- Dopo la manutenzione, verrà prevista anche una guardiania diurna e notturna per evitare l’intrusione e, soprattutto, lo stazionamento di persone non autorizzate. Laddove la struttura rimanesse in gestione al Comune, con il Sindaco, il Capo staff e con diversi colleghi di Consiglio e di Giunta, abbiamo già provveduto a progettare anche lì un hub socio-culturale, riaprendo la struttura alla città, alle famiglie, agli anziani e ai giovani con tante iniziative e, soprattutto, riattivando il servizio biblioteca ed emeroteca e il baretto che potrebbe avere anche una funzione sociale ed inclusiva per persone con disabilità", ha annunciato l'assessore.