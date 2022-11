Sesso orale tra due uomini nella Villa Carrara: è accaduto in pieno giorno

Atti osceni in luogo pubblico nella zona orientale di Salerno. Due uomini sono stati ripresi da un passante mentre facevano sesso in pieno giorno all’interno della storica Villa Carrara. In particolare, nella foto pubblicata da Salernonotizie, si vede un anziano mentre pratica sesso orale ad un giovane seduto su una panchina.

L'indignazione

Un’immagine che lascia senza parole, al di là ovviamente degli orientamenti sessuali che ognuno di noi è libero di avere. La Villa Carrara, infatti, è frequentata ogni giorno non solo da adulti ma anche da famiglie con bambini e adolescenti e quanto accaduto lascia davvero esterrefatti.