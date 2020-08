Pagani, la richiesta di Bottone ai commissari: "Riaprite la villa comunale"

L’ex primo cittadino di Pagani, Salvatore Bottone, ha avanzato la richiesta ai commissari di immediata riapertura del polmone verde di Pagani, chiuso ormai da qualche giorno. Sono state riconsegnate, infatti, negli ultimi giorni, dagli addetti della Pagani Servizi, le chiavi della villa comunale ai Commissari Prefettizi. La motivazione riguarderebbe la mancanza di disponibilità economica per garantire il servizio di portierato e/o di vigilanza.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I dettagli

“Ho incontrato personalmente i Commissari Prefettizi del comune di Pagani e li ho sollecitati con una ulteriore telefonata a riaprire con immediatezza la villa comunale, unica valvola green del centro cittadino e che, in queste giornate afose di agosto, e soprattutto in seguito all’ordinanza nazionale che impone di indossare le mascherine dopo le ore 18, potrebbe essere punto strategico per anziani, mamme e bambini che vi passeggiano per trovare riparo dal caldo”, spiega Bottone. L’ex sindaco aggiunge: “Se persistono problemi tecnico/amministrativi, la cittadinanza non può pagarne le conseguenze. E' necessario trovare con immediatezza la soluzione e riaprire”.

E conclude: “Ci sono tanti cittadini che, in queste ore, hanno espresso la propria disponibilità per rendersi responsabili dell’apertura e della chiusura dei cancelli della villa; io stesso mi rendo volontariamente disponibile per espletare la mansione. Ricordo che per anni gli spazi della villa comunale sono stati aperti, senza alcuna necessità di personale che aprisse e chiudesse i cancelli e auspico che, in questa particolare situazione, si possa fare lo stesso. Importante, piuttosto, sarebbe approfittare di questa breve chiusura per effettuare velocemente la pulizia e la sanificazione dell’area in modo da garantire una riapertura sicura per tutti gli avventori”.