Mobilitazione per Villa dei Fiori: la solidarietà del sindaco De Prisco

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

"Esprimo piena solidarietà ai circa 40 disabili gravi in cura presso Villa Dei Fiori, a cui si interromperebbero le cure in loco per trasferirli in RSA, contro la volontà di famiglie e medici, come dichiarano gli stessi interessati. Già domani i primi 6 pazienti saranno visitati per il passaggio in RSA, che secondo le famiglie determinerebbe vite più brevi e peggioramento delle condizioni dei malati. Per esperienza diretta il Comune di Pagani conosce benissimo la realtà virtuosa di Villa Dei Fiori dal punto di vista sanitario e sociale e le condizioni serene e eccellenti che caratterizza la vita dei pazienti ogni giorno, grazie alle tante eccellenze professionale e il gran cuore del personale medico-sanitario. Siamo vicini a questi pazienti, alle famiglie, al Comitato “Diritto alla Cura” e a tutto il personale e la dirigenza di Villa Dei Fiori, esprimendo pieno sostegno anche per la mobilitazione che si terrà nella giornata di domani". Lo dichiara, in una nota, il sindaco di Pagani Raffaele Maria De Prisco.