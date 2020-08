Vertenza Villa dei Fiori: incontro al Comune di Roccapiemonte

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Si è tenuto presso l'Aula Consiliare del Palazzo di Città, un incontro voluto dal Sindaco Carmine Pagano e dall'Assessore alle Politiche Sanitarie Daniemma Terrone, in relazione alla vicenda legata allo stato occupazionale dei dipendenti di Villa dei Fiori, struttura sanitaria Angrisani di Nocera Inferiore, dove sono in servizio numerosi cittadini di Roccapiemonte.

I dettagli

"L'incontro di oggi è stato un primo approccio, per quanto ci riguarda, per potere comprendere quali fossero le doglianze che vedono i dipendenti di Villa dei Fiori lamentare il rischio occupazione. Ringraziamo le parti intervenute, l'Asl di Salerno nella persona dell'avvocato Lucia Fiorillo, delegata dal direttore generale Iervolino, i sindacati (De Sio - Cisl, Malangone - Uil, Somma - Uil - Rsa Aziendale), la dirigenza della struttura presente con l'Amministrazione Delegato Domenico Vuolo, la Coordinatrice dei Terapisti di Villa dei Fiori Antonella Derna, ed il comune di Nocera Inferiore nella persona dell'assessore Franza. Il discorso è certamente ancora da approfondirsi e necessari saranno chiarimenti che però non possono che appartenere agli attori principali del discorso, cioè l'Asl, la Regione e la stessa Villa dei Fiori. Resta fermo il fatto sia di nostro interesse, però, la tutela dei lavoratori e la garanzia del diritto alla salute dei pazienti, punti che da tempo ci vedono attivi e presenti già direttamente sul territorio di Roccapiemonte quando ci siamo interessati di altre strutture socio sanitarie in momenti di difficoltà. L'augurio è che l'incontro di oggi possa rappresentare un segnale positivo per avviare un dialogo ancora più costruttivo e portatore di risultati positivi", hanno dichiarato il sindaco Pagano e l'assessore Terrone. I rappresentanti sindacali presenti, hanno ringraziato il Sindaco Pagano per la sensibilità e l'interesse mostrati sul tema, chiedendo di attivarsi per intervento rispetto all'attuale situazione da parte degli organi sovracomunali, in particolare la Regione Campania.